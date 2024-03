Düsseldorfer Traditionslokal Die Mehrgenerationen-Pizzeria

Wer die vier Stufen zum Traditionslokal hochgeht und das Restaurant betritt, der glaubt, sich in einer anderen Zeit zu finden – in den frühen 1970er Jahren. Denn seit damals hat sich an der Einrichtung nichts geändert: rustikal mit groben Holztischen und den damals üblichen einfachen Stühlen, Plastikweintrauben an den Wänden. Hier gibt es keine Lounge, kein edles Leder, keine indirekte Beleuchtung. „Wir haben das alles bewusst beibehalten“, sagt Jasmin Lisi. Veränderungen habe es nur im zweiten, dem hinteren Raum gegeben. Der ist heute heller – und dies wohl auch nur wegen Corona. Denn während der Lockdowns hatten die Lisis Zeit für die Renovierung.