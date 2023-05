17. Auflage der Kunstmeile Gerresheim zeigt sein kreatives Pflaster

Für die Profis unter den Kreativen, wie Inken Heske, kein Widerspruch, hat sie doch selbst mal klein angefangen. Ihr Atelier in Flingern hat sie vor einigen Jahren gegen den „SchauRaum“ in Gerresheim getauscht und „diese Entscheidung nicht bereut“. Dort zeigt die Düsseldorferin Collagen und Objekte, die „vom Leben inspiriert sind“. Seit geraumer Zeit beschäftigt sie das Thema Erde. Runde Formen bestimmen daher ihre Werke und zwei große Kugeln den Raum des Ateliers. Eine davon ist in zwei Hälften geteilt. „Mich interessiert die Arbeit mit natürlichen Materialien, beispielsweise experimentiere ich gerade mit Lehm“, sagt die Künstlerin. „Lehm“, ergänzt sie, „ist ein spannendes Material, das je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit unterschiedlich reagiert.“ Wie knifflig es werden kann, diesen Naturstoff zu verwenden, zeigte sich, als Inken Heske an ihren Kugelobjekten arbeitete. Da habe es auch einige Enttäuschungen gegeben, bis alles so rund war, wie sie es sich vorgestellt hatte, so Heske. Sie sagt: „Aber vielleicht musste das genauso sein, denn auch die Natur, die Erde, alles ist im Wandel und ein Prozess“.