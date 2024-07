Düsseldorfs besondere Straßen Der Platz der vergessenen Hexen

Es gibt Straßen, die haben einen so schier ausufernden Namen, dass für sie extra lange Schilder angefertigt werden müssen. Das gilt in Düsseldorf insbesondere für den Helena-Curtens-und-Agnes-Olmans-Platz in Gerresheim, der, wie der Name ja schon sagt, eben keine Straße ist, an der Menschen eine Adresse haben. Er dient eher der Erinnerung an ein Ereignis, und in diesem Fall war es weder ein schönes noch eines, das die Ortschaft schmückt. Denn es geht um den letzten Hexenprozess am Niederrhein, nach dem die beiden genannten Frauen am 19. August 1738 auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden. Helena war da gerade einmal 16 Jahre jung, die dreifache Mutter Agnes 48.