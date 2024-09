Umbau von Schulstandort in Düsseldorf Gerresheimer Gymnasium wird nun zu einem offenen Campus

Info

Das Gymnasium Gerresheim ist eine Ganztagsschule und hat einen MINT–Schwerpunkt (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) mit zusätzlich zwei Wochenstunden praktische Naturwissenschaften in den Klassen 5 und 6, Differenzierungskursen in Biologie/Chemie oder Informatik in Klasse 9 und 10, sowie Leistungskursen in Biologie, Chemie, Mathematik und Informatik. Außerdem hat das Gymnasium einen sprachlich-kreativen Schwerpunkt. Darin hat die Klasse 5 zusätzlich zum Fachunterricht zwei Stunden Deutsch-kreativ, die Klasse 6 zusätzlich zum Fachunterricht zwei Stunden Englisch-kreativ und es gibt die Möglichkeit an einem zweiwöchigen Schüleraustausch mit der Privatschule Lycée Ombrosa in Lyon teilzunehmen.

Angebote Außerdem gibt es neben dem Unterricht Arbeitsgemeinschaften in Musik (Chor, Orchester), Kunst und im MINT-Bereich, zudem Ruderunterricht am Unterbacher See in den Klassen 8 und 9 und fakultativ in der Oberstufe (schuleigenes Bootshaus), ein Skikompaktkurs in Klasse 9 sowie Klassen- und Kursfahrten im Rahmen des Fahrtenkonzepts.