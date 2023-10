Düsseldorf bereitet sich auf Sessionsstart vor Das sind die neuen Stifter der Gerresheimer Bürgerwehr

Dank finanzieller Zuwendungen sorgen in der kommenden Session Irene Schuster, Nina Wippermann, Patrick Hoffmann, Rolf Müller und Uwe Pracejus mit dafür, dass Gerresheim mal wieder zu einer närrischen Hochburg in der NRW-Landeshaupstadt wird. „Die Stiftsdamen und -herren der letzten Jahre haben sich immer wieder besonders in der Jugendarbeit engagiert und uns unter die Arme gegriffen, so das wir weiter so familiär arbeiten können“, betonte Bürgerwehr-Präsident Marco Schmitz bei der Vorstellung der Unterstützer für die Karnevalssession 23/24 in der Schumacher-Brauerei.