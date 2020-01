Kirche in Düsseldorf : Zukunft der katholischen Kirche soll diskutiert werden

Gerresheim In einer Vortragsreihe wollen verschiedene Akteure, unter anderem die Mitglieder von Maria 2.0, über neue Ansätze sprechen.

Die römisch-katholische Kirche muss sich verändern, um die aktuelle Krise zu bestehen. In diesem Punkt sind sich alle einig. Uneinigkeit herrscht aber darüber, wie diese Veränderungen konkret aussehen sollen. Die Positionen zu Frauenpriestertum, Zölibat und Machtstrukturen werden in den Düsseldorfer Kirchengemeinden kontrovers diskutiert und wecken Emotionen. Nicht zuletzt sorgen die Organisatoren von Maria 2.0 mit ihren Aktionen immer wieder für neuen Diskussionsstoff.

Das ASG-Bildungsforum, der Pfarrgemeinderat (PGR) der katholischen Kirchengemeinde St. Margareta, die Bürgerstiftung Gerricus und ein Team von Maria 2.0 Düsseldorf möchten deshalb mit einer Vortragsreihe Gesprächsräume öffnen, in denen unterschiedliche Meinungen vorgestellt, größere Zusammenhänge erschlossen und neue Perspektiven diskutiert werden können. „Das Besondere an der Reihe ist, dass wir in der Regel zu einem Abend zwei Vortragende mit unterschiedlichen Standpunkten einladen, um verschiedene Perspektiven aufzuzeigen“, sagt Georg Henkel vom ASG-Bildungsforum und ergänzt: „Dabei wird das Publikum stark eingebunden und aufgefordert, sich in die Diskussion einzubringen.“ Gerade dieser Dialog mit Beteiligungsmöglichkeit ist den Veranstaltern wichtig. „Damit werden wir auch zur Versachlichung der aktuell anstehenden Themen beitragen“, ist sich Andreas Budnik als PGR-Vorsitzender sicher.