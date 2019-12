Politik in Düsseldorf : Neubau an der Heyestraße ersetzt Flüchtlingsunterkunft

Neubau an der Heyestraße ersetzt Flüchtlingsunterkunft

Politik in Düsseldorf

Die Flüchtlingsunterkunft an der Heyestraße soll einem Neubau mit Sozialwohnungen weichen. Foto: Marc Ingel

Gerresheim Die 62 Wohnungen sollen dem geförderten Wohnungsbau zur Verfügung stehen. Mieter sollen Bedürftige und anerkannte Asylbewerber sein.

Die im vergangenen Jahr aufgegebene Flüchtlingsunterkunft an der Heyestraße 51 bis 53a ist bald Geschichte, der marode Bau wird abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. In der Sitzung der Bezirksvertretung 7 wurde jetzt die Bauvoranfrage abgesegnet. Die 62 Wohnungen in dem viergeschossigen Mehrfamilienhaus sollen ausschließlich dem geförderten Wohnungsbau zur Verfügung stehen und dem Klientel des Amtes für Migration und Integration zugeführt werden, das nach wie vor für die Fläche zuständig ist. Geplant ist auch eine Tiefgarage mit 32 Stellplätzen, dazu sind 72 Fahrradabstellplätze vorgesehen.