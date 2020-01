Gut gemacht in Düsseldorf : Konzert für Hospiz und neue Kleidung für Kinder

Gut gemacht in Düsseldorf

Im Stilwerk spielte die Musikschule Subito für das Regenbogenland, die Bürgerhilfe kleidete Kinder in Gerresheim ein.

Kinderhospiz Proppevoll war der Bechstein-Saal des Stilwerks beim diesjährigen Winterkonzert der Musikschule Subito aus dem Düsseldorfer Süden. Rund 40 junge Pianisten und Violinisten, darunter auch nationale und internationale Preisträger, zeigten an diesem Tag ihr Können. Unter dem Motto „Kinder für Kinder“ spielten sie für den guten Zweck: 550 Euro kamen beim Konzert für das Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland in Gerresheim zusammen. Marina Khei­fets, Leiterin der Musikschule Subito und Organisatorin des Abends, überreichte jetzt die gesamte Spendensumme an den Vorsitzenden der Einrichtung, Norbert Hüsson. Sie soll der Musiktherapie des Regenbogenlandes zugutekommen, die hier eine große Rolle spielt. „Kinder lieben Musik und kommunizieren über diese“, sagt Marina Kheifets. „Wir freuen uns, durch unsere Spende einen Beitrag für diese wichtige Therapie leisten zu können.“ Diese eigenständige Heilmethode soll der Erhaltung und Förderung der psychischen Gesundheit dienen und verschafft bei vielen Menschen Glücksgefühle.