Randale in Düsseldorf-Gerresheim Kehrt am Wallgraben endlich Ruhe ein?

Die Probleme schwelen schon seit einer gefühlten Ewigkeit, doch erst vor gut zwei Jahren nahmen einige Anwohner der Straße Am Wallgraben ihr Herz in die Hand und machten diese öffentlich: Immer wieder würden Jugendliche in den Abend- und Nachtstunden rund um die Haltestelle Gerresheim Rathaus, direkt gegenüber des Wohnblocks am Wallgraben, lautstark randalieren, in Hauseingänge urinieren, Wände beschmieren und Passanten anpöbeln. Zwischendurch sei es mal besser gewesen, berichten die Betroffenen, doch mit steigenden Temperaturen sei die Situation wieder eskaliert. Als sie die Thematik dann in den Beschwerdeausschuss trugen, waren auch Politik, Polizei sowie Jugend- und Ordnungsamt der Stadt aufgeschreckt.