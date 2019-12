Advent in Düsseldorf : Ein Weihnachtsdorf für die Familie

Gerresheim Am zweiten Adventswochenende kamen viele Besucher auch aus anderen Stadtteilen zum Gerresheimer Weihnachtsdorf. Ein beliebter Treffpunkt vor allem für Eltern und Kinder, für die es viel zu entdecken gab.

Am Nikolauswochenende duftet es auf dem Gerricusplatz nach Weihnachten. Denn vor den Mauern der Basilika St. Margareta sind die unterschiedlichsten Stände, Buden und Hütten aufgebaut, an denen Leckereien und Kunsthandwerk angeboten werden. Vor allem junge Familien schlängeln sich über den hübschen Platz, der so gemütlich aussieht mit all den Lichtern und Ständen. Mütter und Väter bleiben immer wieder stehen, um mit Bekannten zu plaudern und sich herzlich zu grüßen. Manche Kinder stehen mit bunten Mützen und dicken Fäustlingen vor dem Karussell, das unermüdlich seine Runden dreht. Zwölf Kinderwagen sind davor geparkt, die wartenden Eltern unterhalten sich, bis die Kleinen aus dem Piratenschiff oder Feuerwehrauto steigen oder von den bunten Pferderücken herunterrutschen. Eine Pause bekommen die Pferdchen und die Fahrzeuge auf dem Karussell nicht, dort herrscht den ganzen Tag Hochbetrieb.