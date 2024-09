Unterführung in Düsseldorf-Gerresheim Bürger wollen endlich einen neuen Tunnel

Im Herbst will die Stadt eine konkrete Beschlussvorlage in die entsprechenden Gremien einbringen, dann ist es an der Politik, zu entscheiden, was gewollt ist. Noch rechtzeitig im Vorfeld hat der Bürger- und Heimatverein Gerresheim jetzt eine Resolution aufgesetzt, die von zahlreichen Vereinen und Organisationen unterstützt wird. Die entscheidende Aussage: „Wir sehen in einer Fußgängerbrücke mit Aufzügen keine städtebaulich akzeptable Lösung zur Verbindung der beiden Teile Gerresheims. Es muss eine Lösung gefunden werden, die nicht nur den barrierefreien Zugang zu den Bahn­steigen erlaubt, sondern auch die beiden Teile Gerresheims wieder komfortabel und sicher verbindet.“ Die Bewohner auf beiden Seiten der Bahn müssten die Möglichkeit erhalten, sich barrierefrei zu bewegen, um einzukaufen, um Dienstleistungen zu nutzen, am Gemeindeleben teilzunehmen oder einfach sich zu besuchen.