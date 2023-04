Blütenfest in Düsseldorf-Gerresheim Die Benderstraße blüht auf

Das Schuhgeschäft Frau & Fräulein ist auch zum wiederholten Male mit dabei. Die Resonanz sei uneingeschränkt positiv und sogar besser als in vorherigen Jahren, meint Inhaberin Judith Schipper: „Die Menschen kommen nicht mit schlechter Laune hierher, sondern freuen sich darauf, einfach mal ihre Sorgen zu vergessen, was gerade jetzt so notwendig ist.“ Sie freue sich, dass Gerresheim wieder so aufleben kann und ist neben der Händlergemeinschaft aktiv auf der Facebook-Seite KeepGerresheimAlive. „Die jüngeren Geschäfte ziehen jetzt auch langsam nach und bringen sich mehr ein. Das ist schön zu sehen, dass die Gemeinschaft weiter wächst“, sagt Schipper.