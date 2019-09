Düsseldorf-Gerresheim : Benderstraßenfest bot für Alt und Jung ein buntes Programm

Gerresheim Eine historische Straßenbahn fuhr die Besucher durch den Stadtteil. Dazu gab es kostenlose Rikschafahrten.

(nes) Vom Apostelplatz bis zum Gerricusplatz feierte Gerresheim am Samstag sein großes Benderstraßenfest.

Warum wird gefeiert Die Bürgerhilfe feiert schon seit 30 Jahren auf dem Gerricusplatz. Für sie ist das Fest ihre Haupteinnahmequelle, mit der sie ihre Projekte finanzieren können, so Michael Küster von der Bürgerhilfe. Die Händlergemeinschaft Benderstraße feiert zum vierten Mal mit. „Wir möchten, dass die Straße wieder attraktiver wird“, so Heidemarie Exner.

Gastronomie Die Gastronomieangebote verteilten sich hauptsächlich auf den beiden Plätzen. Mit Prager Schinken, Rosmarinkartoffeln und Waffeln war auf dem Apostelplatz sowohl für den süßen als auch den herzhaften Geschmack etwas dabei. Die Pizzeria Sardegna bot ihre Pasta-Variationen unter einem Schalke 04-Zelt an. „Wir sind alle Fortuna-Fans“, versicherte Inhaberin Anna Tatti lachend. „Das steht auch gar nicht für Schalke, sondern für Sardegna 2004“, erklärte sie. Auf der Benderstraße beteiligten sich besonders die Metzgereien und Sapori del sud mit seinen italienischen Spezialitäten am Fest. Am Gerricusplatz ging es mit Erbsensuppe und Bratwürsten rustikaler zu. Der türkische Stand brachte mit orientalischen Köstlichkeiten eine freudige kulinarische Abwechslung.