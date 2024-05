zum Muttertag in Gerresheim Der Frühjahrsmarkt fürs Handgemachte

Was hat die kleine dänische Insel Læsø mit Gerresheim zu tun? Die Einwohnerzahl ist nicht identisch: Gerresheim hat 30.000 Bewohner, während Læsø auf knapp 1800 Einwohner kommt und damit die am dünnsten besiedelte Gemeinde Dänemarks ist. Auch die Größe stellt keine Gemeinsamkeit dar, ist Gerresheim doch nur 6,74 Quadratkilometer groß, während das Eiland im Kattegat es auf 101 Quadratkilometer bringt. Die Verbindung zwischen den beiden so unterschiedlichen Orten wird vielmehr durch Rosemarie Teige hergestellt. Die Monheimerin fährt seit 30 Jahren nach Læsø, sammelt Treibgut aus Holz am Strand auf, veredelt die Fundstücke zu Hause zu kleinen Kunstwerken mit maritimem Charakter und bietet sie auf dem Handwerkermarkt am Muttertagswochende auf dem Gerricusplatz an.