Mein Laden in Düsseldorf Das Herz der Heyestraße liegt in einem Friseursalon

Nirgends ist Düsseldorf so italienisch wie an der unteren Heyestraße. Das ist so, seit die Glashütte ab den 1960er Jahren viele Gastarbeiter anzog. Es gibt jede Menge Pizzerien und Cafés, und auch überraschend viele Friseure. Der Salon mit der Hausnummer 146 existiert bereits seit gefühlt ewigen Zeiten, zweieinhalb Jahrzehnte hat ihn Rosetta Scorpaniti („Rosetta Haarstudio“) geleitet, seit fünf Jahren ist Tochter Maria die Chefin. Und die ganze Familiengeschichte der Scorpanitis entspricht auf sympathische Weise voll dem Klischee: „Mein Opa hat in der Glashütte gearbeitet, die Oma wohnt noch in einem der Häuser gegenüber, mein Vater kam mit 16 nach Deutschland, hat als Tellerwäscher begonnen und irgendwann ein Restaurant eröffnet“, erzählt Maria Scorpaniti.