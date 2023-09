Düsseldorfer Oldie-Bahn Jedes Wochenende Party auf Schienen

Doch es gibt viele Anlässe, die Partybahn zu buchen. Firmenjubiläen, Klassentreffen, Karnevalssitzungen und Familienfeiern gehören dazu. Frank Becker ist es aber egal, was ansteht. Hauptsache er kann fahren. „Ich hatte aber einmal eine ganze Bahn voller Frauen in Rocker- und Motorradkleidung. Da dacht ich, das kann wüst werden“, sagt Becker. Doch die Fahrt verlief zu seiner Überraschung mehr wie friedlich. „Die Frauen waren total interessiert an der Bahn und haben am Ende das Fahrzeug supersauber hinterlassen. So kann man sich täuschen“, sagt Becker und lacht.