Gerresheim Gerricus-Plakette für Stephan Friedel

Für Friedel und Laudator Schmitz war die Vorbereitung auf die Plaketten-Übergabe einfach. Er kennt Stephan Friedel schon seit mehr als 30 Jahren. „Egal ob Brauchtum. Politik, Ehrenamt oder Musik. Überall war Stephan anzutreffen“, erzählte Schmitz. 1994 wurde er zum ersten Mal in die Bezirksvertretung gewählt. Von 2003 bis 2014 vertrat er die CDU im Stadtrat. Ein Schwerpunkt bildete dabei immer die Sozialpolitik mit Blick auf die Schwächsten der Gesellschaft. Den goldenen Ehrenring der Landeshauptstadt erhielt er bereits. Das allerdings reicht nicht, um Träger der Gerricus-Plakette zu werden. Aber, weil Friedel sich auch für die Lebenshilfe, im Aufsichtsrat der Lentjes-Stiftung, als Vertreter der Wohnungsbaugenossenschaft Ost, als Messdiener und Pfadfinder, als Schütze und Reiter beim Reitercorps Gerresheim in vielfältigen Aufgabenbereichen für seine Mitmenschen einsetzte, erhielt der Novize jetzt die Gerricus-Plakette. „Lieber Bartholomäus, für Dein vielfältiges bürgerschaftliches Engagement und Deinen Einsatz für Gerresheim, unsere Landeshauptstadt und unsere Heimat verleiht dir deine Gesellschaft die Gerricus-Plakette und ernennt dich in Anbetracht Deiner Verdienste um den Verein zum Ehrenpräsidenten der Gerresheimer Bürgerwehr“, verkündete Schmitz öffentlich. Da musste sich der Geehrte kurz über die Augen wischen. Die Verbindung zu seiner Heimat ist nie komplett abgebrochen, auch wenn Friedel zwei Jahre lang nicht in Düsseldorf gewesen ist.