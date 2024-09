Kirche in Düsseldorf Der Weg ist das Ziel

Dass die Fahrt etwas länger als nötig dauert, hat natürlich mit der dezidierten Planung durch den ehemaligen Sparkassenmitarbeiter zu tun, der inzwischen mit 63 Jahren seinen Ruhestand genießt. Denn genau das ist es, was den Reiz dieser Wallfahrt ausmacht. „Es geht primär über Radwege, nur bei Krefeld wird es ein bisschen frickelig“, sagt er. Und selbstverständlich gibt es fünf bis sechs ausgesuchte Stopps für Rast und Gebet, Austausch und Gesang, in Kaiserswerth und Kempen. Die gemeinsame Pilgermesse in der Kerzenkapelle von Kevelaer sowie ein deftiges Abendessen sind die krönenden Schlusspunkte, ehe es am Abend mit dem Zug zurück nach Düsseldorf geht. „Das ist schon auch körperlich ein Brett, von 5 Uhr morgens bis Mitternacht ist man unterwegs“, sagt Lennartz, denn zum Abschluss kommt man noch einmal in der Blutskapelle an der Heyestraße in Gerresheim zusammen.