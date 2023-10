Feste in Düsseldorf Ein Brunnenfest für den Gerresheimer Nachwuchs

In der Kirche Sankt Margareta geht es an diesem Tag hoch her. Jedoch nicht in dem ehrwürdigen Gotteshaus als solchem, sondern in seiner Nachbildung in Gestalt einer Hüpfburg. Die Bürgerstiftung hatte die aufblasbare Basilika für die katholische Kirchengemeinde, die sie für Gemeindefeste und in den zahlreichen Kitas nutzt, gesponsert. „Wir haben seinerzeit überlegt, wie man es hinbekommen kann, Menschen zum Anhalten zu bewegen, um dann ins Gespräch zu kommen, und dafür ist eine Hüpfburg ideal, denn insbesondere Eltern kommen da nicht so einfach dran vorbei“, sagt Diakon Oliver Steinbrecher.