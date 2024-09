Mehrgenerationen-Wohnen in Düsseldorf Ein harmonisches Zusammenleben im Düsseldorfer Laubendorf

Auf die gute Durchmischung mit verschiedenen Altersgruppen wurde geachtet. So kamen Jörg Brunke samt Gattin über einen Flyer ins Laubendorf. „Wir haben uns wegen eines Handzettels, mit dem explizit die Generation 50 plus gesucht wurde, bei der Baugruppe beworben“, so Brunke. „Wir sind auf Kompatibilität geprüft worden und wurden schließlich aufgenommen.“ Zur Kompatibilitätsprüfung gehörte unter anderem die finanzielle Situation, also ob sich die Bewerber die Bau- und Betriebskosten würden leisten können, und ob die Chemie innerhalb der Gruppe stimmt. „Wenn auch nur einer aus der bestehenden Gruppe Einwände erhoben hat, wurden der oder die Bewerber nicht aufgenommen“, erklärt Sondermann. „Es gab Fälle, in denen haben wir Bewerber abgelehnt.“