Cirque de Soleil in Düsseldorf Sechs Tage Zeit für den Zeltaufbau

So schoben also 150 mit Warnwesten, Helmen und Sicherheitsschuhen ausgerüstete Personen die äußere Zeltwand mittels Pfosten und Stempeln in die Höhe. Dabei galt „Safety first.“ „Zwei Leute gehen an die kleinen Pfosten, vier an die großen“, ordnete Jean-Baptiste Lelendre an. Der Head of Tent, also derjenige, der jeden Zentimeter des Zirkuszelts in- und auswendig kennt und für den Auf- und Abbau sowie die Wartung der 51 Meter im Durchmesser großen mobilen Kuppel verantwortlich ist, achtete auf jedes Detail. „Hebt die Pfosten nicht an, sondern lasst sie über den Boden in ihre Position gleiten.“ Denn allzuschnell gerät eine Schuhspitze sonst unter einen Pfosten und bei dem Druck, der von oben darauf lastet, haben Zehen wenig Chancen, unbeschadet zu bleiben.