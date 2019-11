Langer Leerstand : CDU sieht Alte Kämmerei in Düsseldorf als Millionengrab

CDU sieht Alte Kämmerei in Düsseldorf als Millionengrab

Ein Bild aus dem Inneren der Alten Kämmerei am Düsseldorfer Marktplatz. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Der Leerstand der Immobilie neben dem Rathaus kostete bislang mehr als fünf Millionen Euro.

Lange hat es gedauert, bis es für die Nutzung der Alten Kämmerei am Marktplatz eine Lösung gab. Seit fünf Jahren steht der Bau leer. Im Sommer wurde bekannt, dass die Kölner Art-Invest ihn für 80 Jahre in Erbpacht übernehmen wird. Das Unternehmen zahlt dafür knapp 18 Millionen Euro. Im Erdgeschoss sind Gastronomie und eine Eventhalle geplant, im Keller Gastronomie, in den oberen Etagen Büros. Die südlich angrenzende Terrasse könnte weiterhin vom Brauhaus Uerige genutzt werden.