Letzte Sitzung der Bezirksvertretung 2 Bezirkspolitik stimmt für neues Gymnasium

Die Sachverständigen mühten sich redlich, den kritischen Bezirksvertretern ausführlich Rede und Antwort zu stehen. So etwa auch bei der Bauvoranfrage zur Klärung der planungsrechtlichen Zulässigkeit hinsichtlich des Umbaus des Verwaltungsgebäudes an der Heinrichstraße 24 zu Wohn- und Geschäftsgebäuden. Ebenso in der Frage des Bauantrages für den Neubau eines Mehrfamilienhauses mit neun Wohneinheiten in der Goethestraße 8. Teilweise wurde intensiv über den Erhalt einzelner, bauplanerisch geschützter Bäume debattiert. Linke-Politikerin Monika Müller-Klar monierte, dass unter den Projekten „nicht eine einzige sozial geförderte Wohnung“ vorgelegt wurde. „Das sind alles Objekte, die kann kein normaler Mensch zum Wohnen bezahlen. Ich finde das empörend“, sagte Müller-Klar und enthielt sich als einziges Gremiumsmitglied bei der Abstimmung zu den Wohnbauprojekten.