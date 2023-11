Pop up-Ausstellung zur Mobilität in Düsseldorf Was Düsseldorf bewegt

Spannend wird es in der Ausstellung, wenn es um die Ideen geht. Denn auch die sind in Bewegung, von Düsseldorf hinaus in die Welt. Als prominentes Beispiel verweist der Verein auf große Werbeagenturen, die mit Slogans wie „Wer wird denn gleich in die Luft gehen?“ für eine Zigarettenmarke Geschichte schrieben. Wichtige Forschungen fanden ebenfalls ihren Weg über Düsseldorfs Grenzen hinaus und haben einen Platz in der Ausstellung bekommen. Beispielsweise die Arbeit von Professor Detlef Riesner, der in den 1980er Jahren an der Heine-Uni mit seinen Studierenden im Fachbereich Biophysik forschte. Dem Wissenschaftler gelang es Pflanzen-DNA zu isolieren, um Erregern auf die Spur zu kommen, die in Südamerika Nutzpflanzen befallen.