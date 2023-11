Karneval in Düsseldorf „De 11 Pille“ kürt Kinderprinzenpaar

Um 15.45 Uhr hat das Kinderprinzenpaar seine elf “närrischen Paragraphen” vorgetragen. Mit denen haben sie sich neue Regeln für den Verein und die Gemeinschaft in Angermund ausgedacht. So erklären das Prinzenpaar Julius I. und Lilly I., dass Lehrer an Karneval verkleidet kommen und keine Klassenarbeiten auf die Karnevalstage setzen. Eine weitere jecke Vorschrift ging an den Fußballverein: Er muss für einen wohltätigen Zweck Kuchen backen, am besten im Vereinshaus.