Sportstätten in Düsseldorf Bürger planen neue Sportfläche mit

Gebaut werden soll die Anlage im nächsten Jahr. Die notwendigen Gelder dafür stehen schon zur Verfügung. Neben den 100.000 Euro für das Projekt sind 140.000 Euro von der Bezirksvertretung 7 zugesagt. In anderen Stadtteilen gibt es bereits solche multifunktionalen Sportflächen. Insgesamt will die Stadt in jedem der zehn Stadtbezirke solch ein Angebot schaffen, wobei die einzelnen Plätze unterschiedliche Schwerpunkte erhalten sollen. In Heerdt beispielsweise wird zurzeit eine Pumptrack-Anlage gebaut.