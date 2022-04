Frühlingserwachen im Stadtteil : Gerresheimer begrüßen den Frühling

Düsseldorf Die Aktionstage „Gerresheim blüht auf“ sollen die Bürgerinnen und Bürger nach dem Winter wieder zusammenbringen. Es gibt unter freiem Himmel täglich verschiedene Aktionen zum Mitmachen in den Vierteln.

Die einzelnen Programmpunkte finden in Gerresheim an verschiedenen Standorten statt. So können die Anwohner auch einige Aktionen in den Vierteln besuchen, die sie vielleicht noch nicht so gut kennen. „Es ist eine schöne Mischung“, sagt Schmölders. „Privatleute sind die Gastgeber, auch Institutionen und Geschäftsleute machen in ganz Gerresheim mit.“ Anmeldungen sind für die einzelnen Veranstaltungen nicht notwendig, jeder kann spontan vorbeikommen. Der Eintritt ist frei.

So wie am Sonntag, 3. April, wenn an der Gerricuskapelle, Am Pesch 19, um 11 Uhr ein Frühlingsfest beginnt. Es gibt Livemusik und ein buntes Kinderprogramm. Zudem werden Spenden für die Ukraine gesammelt. „Frühlingslieder singen“ heißt es zudem bereits am Samstag, 2. April, ab 18 Uhr im Awo-Zentrum Plus Ludenberg an der Benderstraße 129c. In der ersten Aprilwoche werden zudem vor dem Zentrum plus in Gerresheim (Am Wallgraben 34) Hochbeete gebaut. Informationen gibt ein Aushang im Zentrum plus. Mit dem Hinweis, am 7. April doch einfach einen Frühlingsgruß an die Nachbarn zu verschenken, können auch durchaus ganz neue Kontakte entstehen.