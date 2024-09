Hospizgruppe Düsseldorf-Gerresheim Am Ende ist nicht Schluss mit lustig

Es ist noch gar nicht so lange her, da wurden Sterbende isoliert in separate Zimmer verfrachtet, in Krankenhäusern oder Pflegeheimen etwa. Mit dem (nahenden) Tod wollte niemand etwas zu tun haben, auch andere sollten damit nicht konfrontiert werden. Die Zeiten haben sich zum Glück geändert, längst gehört auch der Tod zum Leben dazu. Und Menschen, die nicht mehr lange leben werden, müssen ihren letzten Weg nicht mehr alleine gehen.