Wohnprojekt in Gerresheim Überpünktliches Richtfest für „die Passage“

Großen Andrang gab es bei der Wohnungsgenossenschaft Düsseldorf-Ost (Wogedo). Für 91 der 187 Wohnungen in der „Passage“ so der Name des Wogedo-Wohngebiets an der Hagener Straße in Gerresheim, meldeten sich in der ersten Woche seit Vermietungsstart bereits mehr als 400 Interessenten. Kein Wunder, bewegen sich die Mieten doch zwischen sieben und 10,90 Euro pro Quadratmeter. „Mit 36 Prozent öffentlich gefördertem Wohnraum übererfüllen wir die Anforderungen und das auf eine Laufzeit von 30 Jahren“, so Wogedo-Vorstand Dirk Mowinski. „Bei den übrigen Wohneinheiten werden Staffelmietverträge mit festen Mietstaffeln vereinbart, bei denen die Mieter und Mieterinnen Planungssicherheit über die Entwicklung der nächsten Jahre haben“, so Mowinski. Er erklärt weiter: „Die Startmiete liegt bei 10,90 Euro pro Quadratmeter im preisgedämpften Segment und entwickelt sich bis 2037 auf durchschnittlich 12,10 Euro, was dann immer noch weit unter den heutigen Angebotsmieten für Neubauwohnungen in Düsseldorf liegt.“ Im Schnitt würden 15 bis 16 Euro pro Quadratmeter verlangt. Der Vermietungsstart bedeutet aber nicht, dass die neuen Wohnungsinhaber auch direkt einziehen können. Das wird erst im Januar 2014 erfolgen. Am Donnerstag wurde zunächst das Richtfest des ersten Bauabschnitts gefeiert. Erstaunlich früh, denn die Wogedo ist ihrem ursprünglich kalkulierten Zeitplan voraus. „Ich bin schon länger dabei und eine Nachricht, dass es zügiger vorangeht als gedacht, hörte ich noch nie“, freut sich Andreas Vondran, ebenfalls Wogedo-Vorstand.