Kunst in Düsseldorf : Das rote Zebra steht für außergewöhnliche Kunst

Gerresheim Die Künstlergruppe mit Menschen mit Handicap zeigt im Aloysianum ein breites Spektrum künstlerischen Schaffens.

„Das rote Zebra“ ist ein Zusammenschluss der Künstler Angela Auer, Daniel Egberts, Klaus-Peter Kirchner, Anke Obermeier, Melissa Raymaekers, Alba Strauß, Melanie Woste und Markus Zumpe. Der Name der 2016 gegründeten Künstlergruppe ist einem Werktitel des österreichischen Künstlers Oswald Tschirtner (1920-2007) entliehen, der als einer der bekanntesten Vertreter der Outsider Art galt. „Das rote Zebra“ hat mehrere vielbeachtete Ausstellungen umgesetzt, unter anderem in der Direct Art Gallery in Düsseldorf.