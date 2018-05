Gerresheim: Die Außenwelt durchs Fenster betrachtet

Gerresheim Im Begegnungszentrum Aloysianum zeigen Schüler des Marie-Curie-Gymnasiums ihre Kunstwerke.

Manchmal laden Bilder bei ihrer Betrachtung augenblicklich zum Träumen ein. Wie das Werk der 16-jährigen Anna Richter: Von weißen Fensterläden eingerahmt, erstreckt sich eine weite Landschaft mit mächtigen Tannen, goldgelben Wiesen und einer weiß-blauen Bergkette im Hintergrund. "Ich wollte in meinem Bild vor allem das Gefühl des Aufbruchs festhalten und Lust darauf machen, in die Ferne zu reisen", sagt die Schülerin.

Ihr Bild ist Teil der Kunstausstellung "Fenster", die im Café des Begegnungszentrums Aloysianum am Gerricusplatz 28 eröffnet wurde. Alle 24 Motive haben Schüler der Q1 des Marie-Curie-Gymnasiums gemalt. Die Bilder sollen vor allem die persönliche Unterscheidung der Schüler zwischen Innen- und Außenwelt visualisieren. "Die Thematik ist zeitlos und heute genauso relevant, wie vor 200 Jahren", erzählt Kunstlehrerin Kirsten Waldmann. "Im Vorfeld wurden im Unterricht Motive aus unterschiedlichen Epochen betrachtet, bei der Gestaltung ihrer Bilder hatten die Schüler dann aber freie Hand." Alle ausgestellten Werke haben ihren ganz eigenen Stil und Inhalt. Mal wird der Blick aus dem eigenen Schlafzimmerfenster oder auf die Terrasse einer Gastfamilie in Barcelona gezeigt, auf anderen Bildern sind bekannte Plätze in Düsseldorf mit einbezogen: "Ich wollte kein gewöhnliches Fenster zeigen und habe mich deswegen für die Fensterfront vom K21 entschieden", erklärt Schülerin Ela-Su Celik.