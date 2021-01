Kirche in Düsseldorf : Maria hat viele Gesichter

Kirche in Düsseldorf

Gerresheim Eine Broschüre analysiert die unterschiedlichen Madonnenfiguren in der Basilika St. Margareta sowie im Garten des Gerricusstifts in Gerresheim.

Maria sieht nie gleich aus, Künstler drücken in ihren Madonnen ganz unterschiedliche Charakterzüge und Eigenschaften aus. Das ist in der Basilika St. Margareta nicht anders, wo gleich drei Marienfiguren ihre Heimat haben. Zu der mittelalterlichen Pfeilermadonna (etwa 1480) und der Strahlenkranzmadonna (um 1500) sowie der neuzeitlichen Pietà (1943) in dem Gerresheimer Gotteshaus gesellt sich seit dem vergangenen Jahr noch die moderne Marienstatue im Garten des benachbarten Gerricusstifts. Somit besitzt die katholische Kirchengemeinde St. Margareta insgesamt vier wertvolle und ausdrucksstarke Darstellungen, deren historischer und künstlerischer Ansatz immer ein anderer ist.