Gut gemacht in Düsseldorf : Tornister für bedürftige Kinder

Gut gemacht in Düsseldorf

Viele helfende Hände haben in Gerresheim die Tornister-Aktion wieder auf die Beine gestellt. Foto: privat

Düsseldorf Bürgerstiftung Gerricus, die evangelische Stiftung „Gerresheim Gemeinsam“ und „Hobby und Spiel Müller“ haben die siebte Gerresheimer „Tornisteraktion“ organisiert.

Die Wahl der jungen Frau ist auf den blauen Tornister mit dem Rennauto gefallen. Glücklich sagt sie: „Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll, Frau Schmitz!“ Die Mutter eines sechsjährigen Jungen ist die Erste, die sich an diesem Tag einen neuen Schulranzen für ihr Kind aussuchen darf. Als Ingrid Schmitz, ehrenamtliche Mitarbeiterin der Caritas-Diakonie-Sprechstunde, dazu noch ein jeweils passendes Feder- und Schlampermäppchen, eine Turntasche sowie Farbkasten, Pinsel, Zeichenblock und Sammelmappe unter der Acrylglasscheibe durchreicht, ist die Frau in der bordeauxroten Bluse einen Moment lang sprachlos vor Freude.

Nach vier Monaten Schließzeit wegen Corona ist die Caritas-Diakonie-Sprechstunde der katholischen und evangelischen Kirche in Gerresheim wieder geöffnet, allerdings nur für Eltern von Kindern, die im August eingeschult werden. Zwei Mal erhielten die Besucher der Caritas-Diakonie-Sprechstunde Post mit Lebensmittelgutscheinen und hilfreichen Telefon-Nummern. Eltern von Schulanfängern bekamen nun in einem weiteren Schreiben einen Termin mitgeteilt, an dem sie ein nagelneues Schulranzen-Set auswählen und weitere Schulsachen mit nach Hause nehmen dürfen. Die Kosten für die Ausstattung der insgesamt 40 i-Dötzchen aus Familien, die es finanziell gesehen schwer haben, teilen sich die Bürgerstiftung Gerricus und die evangelische Stiftung „Gerresheim Gemeinsam“. Das Spielwarenfachgeschäft „Hobby und Spiel Müller“ stellt die Tornister und die Schulutensilien zum Einkaufspreis zur Verfügung.