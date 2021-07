Historische Quartiersentwicklung in Düsseldorf : Ausstellung zur Geschichte des Wohnungsbaus

Düsseldorf Im Ringofen werden in einer Ausstellung Siedlungen von der Industriellen Revolution bis heute gezeigt. Aktuelle Wohnungsprobleme waren schon früher ein Thema.

Von Bernd Schuknecht

Die Diskussion um bezahlbaren Wohnraum in Düsseldorf ist ein politisches Thema, das nicht erst in der Gegenwart aufgekommen ist. Die Problematik des Mangels reicht bis in die Zeit der industriellen Revolution zurück, wie die vom Verein FKI (Förderkreis Industriepfad) präsentierte Ausstellung „Düsseldorfer Antworten: Von Arbeiterquartieren und neuen Siedlungen. Wohnungsbau in Düsseldorf zwischen 1860 und Heute“ im alten Ringofen eindrucksvoll veranschaulicht.

Franz Nawrath, FKI-Vorsitzender, freute sich, zur Eröffnung zahlreiche Gäste, darunter Bezirksbürgermeisterin Maria Icking sowie FKI-Gründungsmitglied Niklaus Fritschi begrüßen zu können. Nachdem die Ausstellung mit einem Jahr Verspätung möglich geworden war, tauchten zunächst Skrupel auf, insbesondere im Hinblick auf die Flutopfer in der Ostparksiedlung, die Eröffnung stattfinden zu lassen. Nicht zuletzt wegen des Zuspruchs von Hochwassergeschädigten hat sich der FKI dann doch zur Eröffnung entschlossen und empfahl für Spenden die entsprechenden Konten der Bürgerstiftung, von Fortuna und DEG.

Ausstellungskurator Peter Henkel erläuterte das Konzept der Ausstellung, dessen erster Abschnitt bei der Zeit der industriellen Revolution ab 1860 beginnt. Der zweite behandelt den Ersten Weltkrieg und die 1920er Jahre, eine Ära, in der das Reich und die Stadt im Zuge der Ausstellung für Gesundheitspflege, soziale Fürsorge und Leibesübungen (GeSoLei) tatsächlich einiges für den Städtebau getan haben. Damals lebten in wilden Wohnquartieren, wie etwa dem Heinefeld in Unterrath, rund 3000 Menschen, die teils in Erdhöhlen vegetierten.

Hervorzuheben war das soziale Engagement des Düsseldorfer Landgerichtspräsidenten Ewald Oskar Aders, der sein gesamtes Privatvermögen in zwei Stiftungen einbrachte und mit der Aders’schen Siedlung sehr positiven Einfluss auf die Wohnsituation hatte, die ansonsten in Düsseldorf von 75 Familien, denen zwölf Prozent der Grundfläche der Stadt gehörten, bestimmt wurde. Im Nationalsozialismus wurde bestenfalls zu Propaganda-Zwecken gebaut. „Erst in der Nachkriegszeit kam mit dem sozialen Wohnungsbau wieder etwas Dynamik in die Mangelwirtschaft“, sagt Henkel. „Der Markt regelt das schon“, dieses Credo hätte man schon Ende des 19. Jahrhunderts als falsch erkennen können, lautet das Fazit des Historikers.