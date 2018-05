Gerresheim: "Anpflanzen" im Sinnesgarten des Gerricusstifts

Gerresheim Die Unsicherheit ist groß: Handelt es sich um Thymian? Oder Majoran? Während die 89-jährige Waltraud Alisch und die 15-jährige Ruth Schirra noch rätseln, welche Pflanze sie da gerade in die Erde des Hochbeets setzen, klärt Nicole Vetten vom Sozialen Dienst des Gerricusstifts auf: "Das ist Rosmarin und der schmeckt besonders gut zu Fleisch oder Kartoffeln."

Gut 25 Bewohner und Mitarbeiter des Pflege- und Altenheims Gerricusstift sowie drei Schülerinnen des Marie-Curie-Gymnasiums sind an diesem Tag in den geschützten Sinnesgarten der Einrichtung gekommen, um die Neubepflanzung der drei fahrbaren Hochbeet-Tische mit Blumen, Kräutern und kleinen Gemüsepflanzen zu erleben. Gemeinsam greifen alle beherzt zu den Gartenschaufeln, graben Löcher in die Erde und versenken darin vorsichtig die bereit gestellten Kohlrabi-, Tomaten- und Paprikapflanzen.