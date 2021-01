Jugend in Düsseldorf :  Jeden Mittwoch wird trotz Corona Schach gespielt

Jugend in Düsseldorf

Gerresheim Der 14-jährige Matthew Daly macht sein Sozialpraktikum im Pflege- und Altenheim Gerricusstift. Regelmäßig besucht er Bewohner Uwe Bauersachs.

Das einzige Geräusch, das in dem hellen, gut 20 Quadratmeter großen Zimmer zu hören ist, ist das beständige Zischen und die Pumpgeräusche des mobilen Sauerstoffgeräts. Matthew Daly, Schüler des Marie-Curie-Gymnasiums, und Uwe Bauersachs, Bewohner des Pflege- und Altenheims Gerricusstift in Gerresheim, sitzen sich gegenüber. Sie sind hochkonzentriert. Zwischen ihnen steht ein Schachbrett mit matten und durchsichtigen Glasfiguren. Uwe Bauersachs ist am Zug. Der 14-jährige Matthew durchbricht das Schweigen und rät: „Ich empfehle Ihnen, den Turm auf diese Position zu stellen.“ Dabei tippt er auf eine freie Stelle auf dem Glasfeld. Der 51-Jährige beherzigt den Rat und stellt seinen Turm auf das aufgezeigte Quadrat.