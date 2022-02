Bezirkspolitik in Düsseldorf : Geregelter Badebetrieb am Baggersee wird geprüft

Geregelter Badebetrieb am Baggersee wird geprüft

Bezirkspolitik in Düsseldorf

Bei schönem Wetter ist der Angermunder See ein beliebtes Ausflugsziel. Dann wird dort trotz Verbot auch gebadet. Foto: Julia Brabeck

Düsseldorf Die Bezirksvertretung 5 tagt am Dienstag und möchte eine Nutzung des Angermunder Sees abklären lassen.

Am Dienstag, 22. Februar, tagt die Bezirksvertretung 5 (Kaiserswerth, Kalkum, Angermund, Wittlaer, Lohausen und Stockum). Die Sitzung beginnt um 17 Uhr diesmal in der International School of Düsseldorf (ISD), Niederrheinstraße 336. Der Besuch der Sitzung ist nur unter Beachtung der zum Sitzungszeitpunkt geltenden Corona-Regeln möglich. Zudem besteht auf dem gesamten Schulgelände eine Maskenpflicht. Die Sitzung ist öffentlich. Die Sitzungsunterlagen können online unter www.duesseldorf.de/rat/ratsinfo.html eingesehen werden.