Natur in Düsseldorf : Gartenamt muss 127 kranke Bäume fällen

Düsseldorf Die starke Trockenheit der vergangenen Jahre hat den Bäumen zugesetzt und Krankheiten begünstigt. Viele sind nicht mehr verkehrssicher.

Die Arbeiten beginnen noch in dieser Woche auf der Brunnen- und Bürgerstraße, wo insgesamt drei Robinien aufgrund von Wurzelstockfäule nicht mehr standsicher sind und zur Gefahr für den Verkehr werden könnten. Im Vorfeld wurden Banderolen an den Bäumen angebracht, mit denen die Bürger über die anstehenden Arbeiten informiert werden. Vor der Fällung werden die Bäume immer auf Nester und Nisthöhlen hin kontrolliert.

Bedingt durch die vergangenen heißen Sommer sind viele Bäume in einen sogenannten Trockenstress geraten. Die Bäume werden immer mehr geschwächt und damit anfälliger für Krankheiten und Schädlinge. Die niederschlagsreichen Monate in diesem Jahr konnten dieser Entwicklung nicht entscheidend entgegenwirken. Ziel des Gartenamts ist es, nach den Fällungen möglichst viele der Standorte erneut zu bepflanzen. Das ist nicht immer ohne weiteres möglich, denn dabei müssen zum Beispiel die Einhaltung von Abständen zu Leitungen und Verkehrsanlagen ebenso wie der Brandschutz beachtet werden.

In allen zehn Düsseldorfer Stadtbezirke müssen Bäume gefällt werden, wobei im Stadtbezirk 6 nur ein Holunder in einer Grünanlage an der Kalkumer Straße gefällt werden muss, während der Stadtbezirk 9 mit 24 Bäumen am stärksten betroffen ist.