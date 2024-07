Wii-Spielgruppe in Düsseldorf In Garath bowlen Senioren jetzt an der Konsole

Gleich beim ersten Termin stand das Thema „Sport und Bewegung“ auf dem Programm der neuen Wii-Spielegruppe im Zentrum Plus Garath/Hellerhof der Diakonie. Im Sommer heißt es dort an vier Montagen „,Wii‘r mögen Games“, und das Interesse der Senioren und an der Konsole, mit der einige Spiele über eine Leinwand laufen, war groß.