Defekt in der Lüftungsanlage : Sporthalle der Schule Stettiner Straße kann nicht genutzt werden

Garath Die Lüftung der neuen Turnhalle ist defekt. Der Schulunterricht wurde ins Freie verlegt, aber auch Vereine aus dem Stadtbezirk sind betroffen.

Und es besteht tatsächlich Hoffnung: Nach Angaben der Stadt besteht der kritische Punkt vor allem in kleinen Räumen – in Umkleiden und Duschen also eher als in der Sporthalle selbst. Daher versuchen die Verantwortlichen des Hellerhofer Sportvereins derzeit einen Kompromiss auszuarbeiten: Sie planen, bereits in Sportkleidung zur Stettiner Straße zu kommen und auch auf das Duschen zu verzichten. Von der Stadt gab es grundlegende Zustimmung zu diesem Konzept, so, dass die Volleyballer wahrscheinlich wieder eine Halle zur Verfügung haben, wenn es in den kommenden Wochen kälter und früher dunkel wird.