SOS-Kinderdorf-Zentrum in Düsseldorf-Garath: Im November rollen die Bagger an

Garath Die Arbeiten für das neue Zentrum des SOS-Kinderdorfs an der Matthias-Erzberger-Straße in Düsseldorf-Garath können schon bald beginnen. Jetzt fehlt nur noch die schriftliche Genehmigung des Bauantrags.

Seit Monaten steht Herbert Stauber, Einrichtungsleiter von SOS-Kinderdorf Düsseldorf, in den Startlöchern. Wenn es nach ihm ginge, könnte sofort mit den Bauarbeiten für das Zentrum des SOS-Kinderdorfs in Garath begonnen werden.

Doch noch muss er sich gedulden. Zwar ist der Bauantrag gestellt und inzwischen auch von den Mitgliedern der Bezirksvertretung 10 genehmigt. Aber so lange die schriftliche Genehmigung nicht vorliegt, muss Stauber warten.

Wenn sie da ist, rücken die Bagger an der Matthias- Erzberger-Straße an. Der Einrichtungsleiter und sein Architekt rechnen damit in den nächsten Tagen. Im November könnten – sofern es die Witterungsverhältnisse zulassen – die Erdarbeiten beginnen, im Januar startet dann der Rohbau. Staubers ambitionierte Pläne sehen vor, dass das Zentrum zum 1. April 2020 bezugsfertig ist.