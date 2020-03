SOS-Kinderdorf : Neues Zentrum mit alter Eiche

Garath Das SOS-Kinderdorf in Garath nimmt Form an. Es soll ein zentraler Treffpunkt für das Schlossviertel werden.

Nachbarn und Passanten haben immer wieder daran gezweifelt, dass die alte Eiche an der Matthias-Erzberger-Straße stehen bleibt. Doch das wird sie. Der imposante Baum steht eingerüstet mitten in der ebenso imposanten Baustelle. Vier Bäume mussten allerdings gefällt werden, doch dafür soll es selbstverständlich Ersatz geben, sobald die Bauarbeiten abgeschlossen sind.

Die Eiche wird wohl künftig Mittelpunkt des neuen Stadtteilzentrums in Garath Süd-Ost sein. „Ich könnte mir gut vorstellen, dass dort rund um den Baum eine Sitzgelegenheit angebracht wird“, sagt Andrea Ollig, und ihr Chef, Herbert Stauber, Einrichtungsleiter des SOS-Kinderdorfs in Düsseldorf, pflichtet ihr bei. „Das könnte dann der Mittelpunkt des neuen Zentrums werden“, meint er zufrieden.

Baustellen-Besichtigung an der Matthias-Erzberger-Straße: Es hat sich viel getan in den vergangenen Wochen; zwei der drei Gebäudekomplexe sind hochgezogen, der Innenausbau beginnt, beim dritten Komplex sind die ersten Bodenplatten verlegt worden. „Da kommt mein Büro hin“, zeigt Stauber in die linke Ecke. Andrea Ollig pflichtet ihm bei und ergänzt: Allerdings erst im zweiten Stock.

Schon seit rund zwei Jahren ist das Gelände eingezäunt, das keine 50 Meter von dem gegenüberliegenden SOS-Zentrum an der Matthias-Erzberger-Straße liegt. Dort wurden zunächst mehrere Bäume gefällt. Die Bäume mussten gleich zu Beginn der Arbeiten gefällt werden, weil ab dem 1. März die Schutzzeit der Vogelbrut begann. Stauber: „Ab dann dürfen vorerst keine Bäume mehr entnommen werden.“ Erst ein Jahr später – nach langem Warten für die Baugenehmigung, gab es vor knapp einem Jahr, genauer am 4. April 2019, endlich die Grundsteinlegung für das SOS-Familienzentrum.

Auf dem rund 4200 Quadratmeter großen Grundstück an der Frankfurter Straße/Ecke Matthias-Erzberger Straße soll bis Ende des Jahres ein Komplex aus drei freistehenden Gebäuden entstehen. Die Kita 123 an der Koblenzer Straße zieht so früh wie möglich mit ihren rund 80 Kindern um. Auch das Mehrgenerationenhaus Hell-Ga findet in dem Neubau ein endgültiges Zuhause.