Aktionen in Garath : Kuchen und Laternen zum ersten Advent

Aktionen in Garath

Garath Trtoz der aktuellen Corona-Pandemie versuche viele Gruppen und Vereine, die Traditionen zum Advent aufrecht zu erhalten. Die Gemeinde von St. Matthäus hat einen Spaziergang durch Garath organisiert, die Schützen haben Senioren mit Kuchen überrascht.

Zum ersten Advent haben sich mehrere Gruppen im Düsseldorfer Süden etwas einfallen lassen, um trotz der widrigen Umstände für so viel vorweihnachtliche Stimmung wie möglich zu sorgen. Die Kirchengemeinde St. Matthäus hat am vergangenen Wochenende einen Spaziergang durch die Stadtteile organisiert, den Familien aus Garath und Hellerhof gemeinsam unternehmen konnten. An vier Stationen gab es jeweils eine Tüte mit von der Gemeinde organisiertem Bastelmaterial sowie einen schriftlichen Impuls, die kontaktfrei mitgenommen werden konnten.