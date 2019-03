Begegnungszentrum : Kreatives Geschirr für das Wiesencafé

Garath Schüler der Alfred-Herrhausen-Schule haben Teller, Schalen und Schüsseln für eine Begegnungsstätte nach ihren Vorstellungen geplant. Im April beginnt die Herstellung am Wittenberger Weg.

Ute Reeh ist voller Tatendrang. Bereits seit fünf Jahren plant sie das Wiesencafé. In ihrem Atelier gibt es schon fertige Modelle, nur auf dem Gelände am Wittenberger Weg selbst gibt es bisher nicht mehr als eine Bodenplatte. Das Bauvorhaben steht im Augenblick still. Der Grund: Es fehlt ein Bauherr. Eigentlich war dieser bereits seit 2014 gefunden, ist jedoch abgesprungen. „Ich bin allerdings zuversichtlich, dass wir eine Lösung finden“, sagt Ute Reeh.

Doch bis der Prozess beendet ist, will die Künstlerin nicht warten. Also gibt sie anderen Arbeiten am Wiesencafé den Vorrang. Am 8. April beginnt auf der Grundplatte am Wittenberger Weg die erste von vier geplanten Bauhüttenwochen. Dort sollen die Schüler der Alfred-Herrhausen-Förderschule das Geschirr herstellen, dass später im Café genutzt werden soll, und für das die Formen in diesen Tagen im Unterricht entstehen. Studenten der Düsseldorfer Hochschule helfen den Schülern dabei, aus den Formen im Laufe der Projektwoche Teller, Schüsseln und Schalen zu machen. An verschiedenen Tagen der Bauhüttenwoche bekommen die Förderschüler außerdem Unterstützung von anderen Schulen, etwa der Grundschule Südallee und dem Heinrich-Herz-Berufskolleg. Die Arbeit soll außerdem offen für freiwillige Helfer aus dem Viertel sein. „Es wird ein Ort für alle, und er soll auch von allen geschaffen werden“, sagt Ute Reeh. Eine Gruppe ist dafür zuständig, dass allen Beteiligten täglich ein Mittagessen serviert werden kann. T-Shirts für die Bauhüttenwoche sind bereits bedruckt, eine ehemalige Schülerin der Alfred-Herrhausen-Schule wird die Arbeiten per Foto und Video dokumentieren.