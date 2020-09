Parkplatznot in Garath : Wenig Hoffnung an der Jakob-Kneip-Straße

Garath Die Stadtverwaltung schließt Anwohnerparkplätze im Straßenraum aus. Eine Sanierung der seit langer Zeit maroden Quartiersgarage ist ebenfalls nicht in Sicht.

(dsch) Die Anwohner der Jakob-Kneip-Straße hatten ihre Hoffnung in die Politik gesetzt, diese hatte Lösungsvorschläge bei der zuständigen Stelle der Stadtverwaltung vorgelegt – doch eine tragfähige Idee, wie man in der Siedlung in Garath mehr Parkraum schaffen könnte, gibt es bisher nicht.

Der Mangel an Parkraum ist nicht nur in den verdichteten, inneren Stadtteilen ein Thema. Auch in der Siedlung Jakob-Kneip-Straße im Garather Burgviertel herrscht akuter Bedarf an Stellplätzen. Die Anwohner müssen häufig in die Umgebung ausweichen, teils bis ins angrenzende Hellerhof. Dabei wiederum nehmen sie den dort lebenden Menschen den ebenfalls nicht allzu üppig vorhandenen Parkraum weg – immer wieder kommt es von beiden Seiten zu Beschwerden an die lokale Politik. Und die Lage könnte sich in Zukunft noch verschlimmern: Die Häuser am Anfang der Straße sollen renoviert und aufgestockt werden, es werden in den kommenden Jahren mehr Menschen ins Viertel ziehen.