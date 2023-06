Neuer Spielplatz in Garath Ein großes Spinnennetz und Trampoline auch für Rollstuhlfahrer

Der neue Seilspielplatz an der Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße ist jetzt auch offiziell eröffnet. Fertiggestellt ist er bereits seit einiger Zeit. Nun übergaben Vertreter der Stadt und der Verwaltung, unter anderem Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU), das Areal der Öffentlichkeit. Umgestaltet wurde der Spielplatz im Rahmen des Projekts Garath 2.0. In den vergangenen Jahren wurden so sechs Spielplätze im Düsseldorfer Süden neu konzipiert. Der Seilspielplatz an der Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße ist der letzte in dieser Reihe und macht das Programm nun komplett.