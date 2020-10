Jugend in Düsseldorf : Neue Jugendfreizeiteinrichtung soll im Dezember öffnen

Garath Der Treffpunkt für Jugendliche zieht von der Lüderitzstraße in den Neubau an der Theodor-Litt-Straße. Es gibt Räume für Sport, Musik und zwei Küchen.

Vor etwa zwei Jahren, als die Fläche an der Theodor-Litt-Straße 1 noch brach lag, begann Thomas Zass mit dem Sammeln von Ideen. Der Leiter der Jugendfreizeitstätte Lüderitzstraße befragte viele seiner jungen Besucher, was sie sich für den Neubau des Treffpunkts wünschen. Die Liste wurde lang. Nun steht das neue Haus und auch immer Innern sind viele Arbeiten abgeschlossen. Zahlreiche Ideen der Jugendlichen konnten Thomas Zass und seine Mitarbeiter umsetzen.

Ebenfalls zum großen Raum gehört eine Theke, hinter der eine Küche eingerichtet ist. Getränke und kleine Speisen soll es dort geben – im besten Fall von den Jugendlichen selbst zubereitet. „Hier soll jeder mitmachen und mitgestalten, statt ausschließlich zu konsumieren“, sagt Zass. Im Umgang miteinander sei wichtig, grundlegende Regeln wie Respekt und Rücksicht zu lernen. „Einfach reinkommen und sofort an der Playstation zocken, das soll nicht sein“, sagt Zass. „Wir möchten, dass unsere Gäste einander begrüßen und Interesse zeigen an anderen.“ Ebenfalls im Erdgeschoss gibt es einen Proberaum für Musiker und Bands. Ausstattung wie Schlagzeug, Mischpult und Tonanlage werden vorhanden sein, weitere Instrumente können und sollen die Musiker selbst mitbringen.

In der ersten Etage kann in kleinen Gruppen gekocht werden. Wer selbst am Herd steht, isst gratis – wer als hungriger Gast kommt, zahlt pro Essen voraussichtlich 50 Cent. Die Zutaten sollen zum Teil aus dem eigenen Garten kommen. Gärtnern sei wichtig, so Zass. „Wir haben gemerkt, dass manche Jugendliche nicht wissen, wie zum Beispiel eine Möhre aussieht.“ Darum sollen auf der Außenanlage Kräuter, Gemüse und Obst angepflanzt werden.