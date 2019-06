Schulfest : Montessori Schule feiert 50-jähriges Bestehen

Die Jubiläumstorte kam bei den Gästen gut an. Foto: Günter von Ameln (vam)

Garath Wie sehr die Montessori-Grundschule bei Schülern und Eltern beliebt und in Garath verwurzelt ist, bewies die große Anzahl von Gästen, die zum Schulfest zum Jubiläum zur Emil-Barth-Straße kamen. „Heute ist nicht nur das Ende der Projektwoche, sondern wir feiern auch unser 50-jähriges Bestehen“, sagte Sandra Gehrke, die auch alle ehemaligen Schüler willkommen hieß.

„Die Montessori-Pädagogik liegt tief in unseren Herzen, und das ist es, was uns von anderen Schulen unterscheidet“, sagte die Schulleiterin unter dem zustimmenden Jubel des Publikums. Ferner ließ sie es sich nicht nehmen, ihr gesamtes Team für die gute Zusammenarbeit zu loben. Eine wichtige Funktion für den engagierten Schulbetrieb hat auch der 1996 gegründete Förderverein, für den die Vorsitzende Marlene Albrecht-Illner sprach.

Positive Erfahrungen der Schüler vermittelte auch der Montessori-Song der sechsköpfigen Rap-AG zum Jubiläum. „Montessori ist eine tolle Schule, und die Freiarbeit ist einfach cool“, rappte MC Max und in den Refrain „In dieser Schule werden alle akzeptiert“ fiel auch das Publikum mit ein. Wie groß die Identifikation mit der Schule ist, lässt sich auch am Verkaufsstand für T-Shirts mit dem Schul-Logo erkennen. „Der Verkauf läuft sehr gut, die Kinder tragen sie gern, und es ist eine schöne Möglichkeit, Gemeinschaftsgefühl nach außen zu tragen“, sagte Linda Butz, die sich in der Schulpflegschaft engagiert.