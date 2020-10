Parkproblem in Garath : Hoffnung an der Jakob-Kneip-Straße

Garath Seit Jahren klagen die Anwohner über mangelnden Parkraum. Bisher gab es keine zufriedenstellende Lösung. Nun ist jedoch in der Diskussion, Parkplätze auf Privatgrundstücken einzurichten.

Bereits seit Jahren klagen die Anwohner der Jakob-Kneip-Straße über Parkplatzmangel in ihrer Siedlung. Verschlimmert wurde die Situation auch dadurch, dass die eine benachbarte Mietgarage zum Teil sanierungsbedürftig und nicht nutzbar ist, wodurch weitere 25 Stellplätze wegfallen. Auf der Suche nach Parkraum weichen die Anwohner regelmäßig in andere Straßenzüge, auch ins benachbarte Hellerhof, aus, wo sich wiederum die dortigen Anlieger über die fremden Fahrzeuge beklagen.

Nun will die Lokalpolitik den Bürgern helfen. CDU-Bezirksvertreterin Adelheid Schliwa steht in Kontakt mit den Bewohnern der Straße und will helfen, ihre Anträge gebündelt an die Stadt weiterzureichen.