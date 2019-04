Aktion: Wunschbaum für das St.-Hildegard-Heim

Garath Im Garather Seniorenheim erfüllen Mitglieder von Lions und Leo Club den Bewohnern Wünsche.

(dsch) Im Alter haben viele Menschen Wünsche, die sie sich selbst nicht erfüllen können. Diese Wünsche wollen die Düsseldorfer Lions und Leo Clubs den Bewohnern des Garather St. Hildegard-Seniorenzentrums erfüllen. Dafür haben sie im Gebäude einen Wunschbaum aufgestellt, an den die Bewohner ihre Wünsche auf kleine Blätter schreiben können. „Es geht weniger um materielle Wünsche als darum, Zeit zu verschenken“, sagt Caritas-Sprecherin Stephanie Agethen. So wünschten sich die Senioren Schifffahrten auf dem Rhein, Spaziergänge in der Altstadt oder gemeinsames Musizieren.